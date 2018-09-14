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Суд арестовал экс-замглавы Госстройнадзора по делу о «Зимней вишне»

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Бывший замначальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей арестована на два месяца по решению Центрального районного суда.

Шенгерей была задержана 13 сентября, ее оставили под стражей до 13 ноября. Она стала 12-м фигурантом уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», произошедшем 25 марта.

Шенгерей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Она не признает своей вины. Следствие полагает, что обвиняемая может скрыться.

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Шенгерей работала в инспекции под руководством Танзилии Комковой, также обвиняемой по этому делу. По версии следователей, Комкова злоупотребляла должностными полномочиями на своем посту — в частности, она одобрила эксплуатацию самовольно возведенного в 2013 году здания «Зимней вишни».

По поручению Комковой Шенгерей была ответственна за проверку реконструкции здания Кемеровского кондитерского комбината, превращенного в торговый центр «Зимняя вишня». Как сообщает агентство «РИА Новости», Шенгерей вместе с начальницей скрыла выявленные нарушения.

Среди других фигурантов дела — экс-начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, его подчиненный Григорий Терентьев, начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, лица, имевшие отношение к работе торгового центра, и ряд чиновников.

Пожар в кемеровском ТЦ унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. По предварительным данным, возгорание началось из-за светодиодного светильника.

21 августа завершился снос здания «Зимней вишни», а также прилегающих строений. На месте торгового центра будет разбит сквер памяти жертв трагедии, проект которого еще утверждается.

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