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Дети пострадали на пожаре в частном доме в Свердловской области

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Фото: МЧС РФ
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Пожар в частном доме в городе Ивдель Свердловской области произошел ночью в субботу, 15 сентября, в огне пострадали шестеро детей 2003–2018 годов рождения.

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Следственные органы начали проверку причин и обстоятельства пожара, сказано на сайте регионального главка Следственного комитета РФ.

«В ночь на 15 сентября женщина проснулась от удушья и увидела, что в районе печки на кухне возникло возгорание. Женщина приступила к эвакуации детей», — отметили в следственных органах. Однако самостоятельно она не справилась с огнем, и пожар перекинулся с дома на дворовые постройки, пишет «Газета.ру».

Пострадавшие дети отравились угарным газом, а у двух мальчиков 2017 и 2018 годов рождения врачи диагностировали ожоги 2–3 степени.

РЕН ТВ опубликовал видеоролик, сделанный на месте пожара.

Ранее на этой неделе мужчина и женщина погибли при пожаре в дачном домике в СНТ «Коммунальщик» в поселке Карачи Оренбурга.

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