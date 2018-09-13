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Два человека погибли при пожаре в дачном домике в Оренбурге

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Мужчина и женщина погибли при пожаре в дачном домике в СНТ «Коммунальщик» в поселке Карачи Оренбурга. Погибшие, предположительно, являлись семейной парой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло сегодня рано утром, 13 сентября, около 4:45. На место происшествия были направлены 26 человек личного состава и десять единиц техники. Ликвидировать возгорания удалось через три часа.

В результате пожара погибли два человека, предположительно семейная пара, которая проживала в доме. Общая площадь возгорания составила 18 кв. м. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

В региональном ГУ МЧС уточняют, что по факту произошедшего проводится проверка. Специалисты выясняются причины возгорания.

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