Два человека погибли при пожаре в дачном домике в Оренбурге

Мужчина и женщина погибли при пожаре в дачном домике в СНТ «Коммунальщик» в поселке Карачи Оренбурга. Погибшие, предположительно, являлись семейной парой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло сегодня рано утром, 13 сентября, около 4:45. На место происшествия были направлены 26 человек личного состава и десять единиц техники. Ликвидировать возгорания удалось через три часа.

В результате пожара погибли два человека, предположительно семейная пара, которая проживала в доме. Общая площадь возгорания составила 18 кв. м. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

В региональном ГУ МЧС уточняют, что по факту произошедшего проводится проверка. Специалисты выясняются причины возгорания.