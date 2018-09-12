Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Волгоградской области

Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме в садовом товариществе «Юбилейный» Дубовского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Пожар произошел сегодня утром, 12 сентября, в частном деревянном доме на Жасминовой улице. К моменту прибытия спасателей дом был охвачен огнем по всей площади, пожар удалось ликвидировать через 20 минут. В ходе разбора завалов было обнаружено тело 80-летней женщины, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

При пожаре также пострадал 79-летний мужчина, который смог выбраться из горящего здания. Он госпитализирован.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.