Прямой эфир

Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Волгоградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме в садовом товариществе «Юбилейный» Дубовского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Пожар произошел сегодня утром, 12 сентября, в частном деревянном доме на Жасминовой улице. К моменту прибытия спасателей дом был охвачен огнем по всей площади, пожар удалось ликвидировать через 20 минут. В ходе разбора завалов было обнаружено тело 80-летней женщины, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

При пожаре также пострадал 79-летний мужчина, который смог выбраться из горящего здания. Он госпитализирован.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два пожилых человека пострадали при пожаре в Нижегородской области
СК занялся гибелью женщины во время пожара на АЗС в Оренбуржье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017