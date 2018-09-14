Шесть человек спасли при тушении пожара в жилом доме в Москве

Пожарные спасли шесть человек при тушении пожара в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

ЧП произошло 14 сентября в квартире жилого дома на Херсонской улице в районе Зюзино. Очаг возгорания находится в одной из комнат и балконном помещении на 7-м этаже здания. Спасатели вывели из горящих и соседних помещений шесть человек, двое из которых — дети.

Для тушения пожара на месте работают несколько пожарных расчетов, пишет НСН. Спасателям уже удалось локализовать пожар. В результате случившегося пострадавших нет.

10 сентября пожарные в Томске спасли из огня девять человек. Площадь возгорания в жилом здании составила 70 кв. м, квартира выгорела, частично обгорели фронтон и деревянная обрешетка крыши дома.