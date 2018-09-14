Прямой эфир

Шесть человек спасли при тушении пожара в жилом доме в Москве

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарные спасли шесть человек при тушении пожара в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

ЧП произошло 14 сентября в квартире жилого дома на Херсонской улице в районе Зюзино. Очаг возгорания находится в одной из комнат и балконном помещении на 7-м этаже здания. Спасатели вывели из горящих и соседних помещений шесть человек, двое из которых — дети.

Для тушения пожара на месте работают несколько пожарных расчетов, пишет НСН. Спасателям уже удалось локализовать пожар. В результате случившегося пострадавших нет.

10 сентября пожарные в Томске спасли из огня девять человек. Площадь возгорания в жилом здании составила 70 кв. м, квартира выгорела, частично обгорели фронтон и деревянная обрешетка крыши дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Природный пожар в Ростовской области тушили более 200 человек
Площадь пожара на химзаводе в Дзержинске достигла 1000 кв.м.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017