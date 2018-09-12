Площадь пожара на химзаводе в Дзержинске достигла 1000 кв.м.

На предприятии «Карбохим» в городе Дзержинске Нижегородской области вспыхнул пожар. Как сообщает телеканал РЕН ТВ 12 сентября, огнем охвачено 1000 кв. м.

Возгоранию предшествовал взрыв химикатов в емкости с растворителем на открытой площадке предприятия. На данный момент пожар локализован.

В результате происшествия погиб один человек, еще одному оказывается медицинская помощь. Два автомобиля повреждены.

К тушению привлечены 50 человек, задействовано 14 единиц техники.

10 сентября в Чехии произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов, вызванный взрывом четырех резервуаров для хранения топлива.