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Площадь пожара на химзаводе в Дзержинске достигла 1000 кв.м.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На предприятии «Карбохим» в городе Дзержинске Нижегородской области вспыхнул пожар. Как сообщает телеканал РЕН ТВ 12 сентября, огнем охвачено 1000 кв. м.

Возгоранию предшествовал взрыв химикатов в емкости с растворителем на открытой площадке предприятия. На данный момент пожар локализован.

В результате происшествия погиб один человек, еще одному оказывается медицинская помощь. Два автомобиля повреждены.

К тушению привлечены 50 человек, задействовано 14 единиц техники.

10 сентября в Чехии произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов, вызванный взрывом четырех резервуаров для хранения топлива. 

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