В морском торговом порту Магадана загорелась насосная станция

В морском порту Магадана загорелась насосная станция нефтебазы, предназначенная для перекачки топлива из резервуаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании на станции поступило на центральный пункт пожарной связи в 12:10 по местному времени (4:10 по мск). Отмечается, что здание стоит отдельно, однако рядом с ним расположены резервуары с нефтепродуктами, пишет ИА MagadanMedia.

В течение 30 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На данный момент они занимаются локализацией пожара и проливкой конструкций. Угрозы возгорания резервуаров нет. В происшествии никто не пострадал.

На месте пожара работало подразделение пожарно-спасательного гарнизона, были задействовали 48 человек и 14 единиц техники. Специалисты устанавливают причины, виновных и ущерб в результате возгорания.

3 августа в центре Красноярска загорелся склад. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. На тушение ушло около трех часов, погибших и пострадавших не было.