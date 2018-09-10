Пожарные в Томске спасли из огня девять человек

Пожарные вытащили из горящего многоквартирного деревянного здания в Томске девять человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в понедельник, 10 сентября.

«Пожарные по трехколенным и штурмовой лестницам спасли девять человек, в том числе восьмимесячного ребенка», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что площадь возгорания составила 70 кв. метров, квартира выгорела, частично обгорели фронтон и деревянная обрешетка крыши дома.

МЧС сообщает, что от ведомства для тушения пожара и спасения людей привлекались 21 человек и семь единиц техники.

7 сентября в центральном парке Чебоксар произошел крупный пожар. Возгорание в парке «Лакреевский лес» началось рядом с торговым комплексом «Ярмарка».