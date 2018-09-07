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Крупный пожар произошел в центральном парке Чебоксар

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В центральном парке Чебоксар произошел крупный пожар. Об этом сообщил портал «ProГород».

ЧП произошло 7 сентября в 11:00. Возгорание в парке «Лакреевский лес» началось рядом с торговым комплексом «Ярмарка». По предварительным данным, загорелся скопившийся мусор и автомобильные шины, которые сжигали на территории. Также рассматривается версия поджога местными детьми, сообщает телеканал «Звезда».

Возгорание на данный момент полностью ликвидировано, в результате происшествия никто не пострадал, парку ущерб нанесен не был.

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