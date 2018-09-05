СК просит продлить арест обвиняемому по делу о «Зимней вишне» пожарному

Следственный комитет подал ходатайство о продлении ареста бывшему начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерово в среду, 5 сентября.

«Заседание назначено на 7 сентября на 11:00 (07:00 мск). <…> Поступило ходатайство следствия о продлении ареста в отношении Генина», — цитирует сообщение ТАСС.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, погибли 60 человек.

Генин стал одним из героев борьбы с пожаром в ТЦ, а затем одним из обвиняемых по уголовному делу. По версии Генина, во время пожара он с сотрудниками своего подразделения поднялся по захламленной лестнице на 4-й этаж. Поняв, что двери заблокированы и сломать их не удастся, пожарные вернулись на 1-й этаж и отправились на 4-й этаж другим путем — уже ползком, при всё возрастающей температуре. Позже им удалось спасти одного мужчину. В ходе разбирательств по делу о пожаре некоторые поспешили обвинить Сергея Генина в трусости: он не пошел в огонь, а предпочел следовать «безопасной» дорогой.

25 августа советник председателя Всероссийского добровольного пожарного общества Денис Себенцов поддержал обвиняемого в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Генина.