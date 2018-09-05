Прямой эфир
Сюжет:

СК просит продлить арест обвиняемому по делу о «Зимней вишне» пожарному

0
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет подал ходатайство о продлении ареста бывшему начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерово в среду, 5 сентября.

«Заседание назначено на 7 сентября на 11:00 (07:00 мск). <…> Поступило ходатайство следствия о продлении ареста в отношении Генина», — цитирует сообщение ТАСС.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, погибли 60 человек.

Генин стал одним из героев борьбы с пожаром в ТЦ, а затем одним из обвиняемых по уголовному делу. По версии Генина, во время пожара он с сотрудниками своего подразделения поднялся по захламленной лестнице на 4-й этаж. Поняв, что двери заблокированы и сломать их не удастся, пожарные вернулись на 1-й этаж и отправились на 4-й этаж другим путем — уже ползком, при всё возрастающей температуре. Позже им удалось спасти одного мужчину. В ходе разбирательств по делу о пожаре некоторые поспешили обвинить Сергея Генина в трусости: он не пошел в огонь, а предпочел следовать «безопасной» дорогой.

25 августа советник председателя Всероссийского добровольного пожарного общества Денис Себенцов поддержал обвиняемого в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Генина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты объяснили бегство людей в тупик в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные тушили пожар в ТЦ «Зимняя вишня» по устаревшему плану

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017