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Природный пожар в Ростовской области тушили более 200 человек

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В Ростовской области потушен крупный природный пожар, длившийся почти сутки. Погибших и пострадавших нет.

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Информация о горении травы на хуторе в Азовском районе поступила в 10:58 6 сентября. Площадь пожара достигла 10 га, позже огонь перекинулся на жилой дом и хозпостройки, сообщает региональное управление МЧС.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности из пяти. В его ликвидации приняли участие 209 человек и 33 единицы техники.

В 5:50 7 сентября пожар ликвидировали.

4 сентября управление МЧС по Якутии сообщило, что ущерб от природных пожаров в республике превысил 200 млн рублей. Причинами возгорания чаще всего являются грозовые разряды и неосторожное обращение с огнем.

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