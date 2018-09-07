Природный пожар в Ростовской области тушили более 200 человек

В Ростовской области потушен крупный природный пожар, длившийся почти сутки. Погибших и пострадавших нет.

Информация о горении травы на хуторе в Азовском районе поступила в 10:58 6 сентября. Площадь пожара достигла 10 га, позже огонь перекинулся на жилой дом и хозпостройки, сообщает региональное управление МЧС.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности из пяти. В его ликвидации приняли участие 209 человек и 33 единицы техники.

В 5:50 7 сентября пожар ликвидировали.

4 сентября управление МЧС по Якутии сообщило, что ущерб от природных пожаров в республике превысил 200 млн рублей. Причинами возгорания чаще всего являются грозовые разряды и неосторожное обращение с огнем.