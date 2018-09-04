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Ущерб от лесных пожаров в Якутии оценили в 205 млн рублей

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В Республике Саха (Якутия) подсчитали ущерб от лесных пожаров, которые прошли на территории республики с начала пожароопасного периода. Сумма ущерба составила 205,7 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, наибольшее количество пожаров было зафиксировано на территории Нюрбинского, Жиганского, Томпонского, Булунского и Оленекского районов.

На данный момент дознавателями органов государственного пожарного надзора проводится предварительное расследование по всем сообщениям о природных пожарах. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

По информации МЧС, основной причиной возникновения лесных пожаров на территории республики являются грозовые разряды и неосторожное обращение с огнем граждан.

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