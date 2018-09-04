В 2018 году в России погибло 1,7 млн га леса

За семь месяцев 2018 года общая площадь погибших лесных насаждений в России составила 1,7 млн га. Об этом «Известиям» рассказали в Рослесхозе. Около 50% погибших насаждений приходится на Сибирский федеральный округ. Основной ущерб лесам наносят лесные пожары, неблагоприятные погодные условия и вредители.

Более того, по прогнозу Рослесхоза, в случае непринятия необходимых мер во втором полугодии 2018 года в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах пострадает 2,7 млн га леса. Активная деятельность вредителей в Сибири может нанести ущерб лесным насаждениям на площади порядка 1,6 млн га. Также, согласно оценкам ведомства, вредители могут активно размножаться в Калужской, Брянской, Тверской и Смоленской областях.

Минприроды уже начало активно привлекать российские космические силы для мониторинга лесного фонда. Согласно национальной программе «Экология», до 2024 года будут созданы семенные центры и питомники по всей территории России. Также предложено вновь вернуть систему деления леса на квадраты, за каждый из которых будет отвечать лесник.

По мнению экспертов, необходимо открыть доступ к данным о местах лесохозяйственных мероприятий и материалам государственной инвентаризации лесов, а также увеличить количество лесных инспекторов, которые смогут быстро отслеживать численность лесных вредителей, предупреждать пожары и незаконные вырубки.

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