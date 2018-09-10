Склад нефтепродуктов загорелся на востоке Чехии

Четыре резервуара для хранения топлива взорвались 10 сентября на складе горюче-смазочных материалов у села Лоуков на востоке Чехии. Один человек пострадал.

В настоящее время пожарные пытаются справиться с возгоранием, возникшим на месте ЧП. Работы по тушению огня осложняются тем, что на территории склада продолжают взрываться резервуары, пишет SME.sk.

Данный склад является одним из крупнейших в республике. Он принадлежит государственной компании Čepro. По данным пожарных, на территории склада находятся четыре подземных нефтехранилища, в которых находится часть госрезерва Чехии.

31 августа на территории завода им. Я.М. Сведлова в Дзержинске прогремел взрыв в здании утилизации мин, после чего начался пожар. Погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.