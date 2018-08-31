Пожар на оборонном заводе в Нижегородской области потушили

Пожар, возникший после взрыва на заводе им. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области, потушили, рассказали ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций, сообщил собеседник агентства. Площадь пожара составила 100 кв. м.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что в результате взрыва погибли три человека и четверо получили ранения. Пострадавшие получили ожоги, их госпитализировали. Местонахождение еще трех человек остается неизвестным.

По данным правоохранительных органов, в одном из цехов взорвался аммонал. По предварительной версии — из-за нарушения технологического процесса, рассказал собеседник агентства.

Сообщалось, что из-за пожара была угроза второго взрыва.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в России производителей всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.