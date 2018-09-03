Погибших при взрыве на заводе в Дзержинске опознают с помощью ДНК-экспертизы

Опознание погибших при взрыве на оборонном заводе в Дзержинске будут проводить с помощью генетических экспертиз. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области.

31 августа на территории завода им. Я.М. Сведлова прогремел взрыв в здании утилизации мин. Вслед за ним вспыхнул пожар. В результате происшествия погибли пять человек, еще шестеро получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».