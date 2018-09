Здание начальной школы загорелось в Лондоне

Пожар произошел в начальной школе на востоке Лондона. В тушении возгорания задействованы 80 человек и 12 единиц техники, информирует пожарная служба британской столицы.

«Двенадцать машин и 80 пожарных были вызваны для ликвидации возгорания в начальной школе на Хьюэт роуд в Дагенэме», — говорится в сообщении представителей пожарной службы в Twitter.

Firefighters from #Dagenham, #Barking, #Ilford & surrounding fire stations are attending the fire at a school in Hewett Road, #Dagenham https://t.co/VXgQSTM3wq pic.twitter.com/Ufg4EbEFIP