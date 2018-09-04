Здание начальной школы загорелось в Лондоне

Пожар произошел в начальной школе на востоке Лондона. В тушении возгорания задействованы 80 человек и 12 единиц техники, информирует пожарная служба британской столицы.

«Двенадцать машин и 80 пожарных были вызваны для ликвидации возгорания в начальной школе на Хьюэт роуд в Дагенэме», — говорится в сообщении представителей пожарной службы в Twitter.

Данных о возможных пострадавших не поступало. Выясняются причины инцидента.

Накануне, 3 сентября, в бразильском Рио-де-Жанейро полностью сгорел старейший в стране Национальный музей.