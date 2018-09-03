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Национальный музей Бразилии сгорел при пожаре в Рио-де-Жанейро

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Старейший в стране Национальный музей Бразилии полностью сгорел в результате пожара в Рио-де-Жанейро.

Как передает телеканал Globo, пожар вспыхнул в музее уже после ухода посетителей, по предварительным данным, никто не пострадал.

Огонь мгновенно распространился по деревянным перекрытиям особняка начала XIX века, охватив почти все здание. Во время пожара частично обрушилась крыша музея.

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Национальный музей Бразилии расположен в парке Кинта-да-Боа-Виста в Рио-де-Жанейро. На площади более 20 тыс. кв. м были собраны порядка 20 млн экспонатов, в числе которых археологические артефакты, египетские и южноамериканские мумии, предметы быта и минералы.

По словам президента Бразилии Мишела Темера, ущерб от пожара в музее «невозможно оценить». 

Причины возгорания не установлены, пожарным до сих пор не удалось справиться с огнем. 

10 августа сгорела Успенская церковь в Кондопоге. Через три дня в поджоге памятника деревянного зодчества признался подросток.

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