Чиновница растратила собранные для жертв пожара в Grenfell Tower средства

Сотрудница администрации лондонских районов Кенсингтон и Челси признала вину в растрате денежных средств, предназначавшихся пострадавшим при пожаре в высотном доме Grenfell Tower.

Дело рассматривает Вестминстерский магистратский суд Лондона. Очередное заседание состоялось в четверг, 30 августа. 39-летняя Дженни Макдонах признала, что присвоила 62 тыс. фунтов стерлингов (более 5,4 млн рублей).

Женщина работала в муниципалитете менеджером по финансам и имела доступ к деньгам, которые граждане и организации жертвовали пострадавшим. Чиновник похищала деньги при помощи предоплаченных банковских карт. Она потратила средства на поездки в Лос-Анджелес и Дубай, игру в онлайн-казино и ужины в дорогих ресторанах, пишет Mirror.

Таким образом, подозреваемая признала вину по двум пунктам обвинения в мошенничестве, по обвинению в воровстве и сокрытии недвижимости, приобретенной преступным путем.

Пожар в многоэтажном доме Grenfell Tower произошел 14 июня 2017 года. Жертвами возгорания стали 72 человека. Среди них, в основном, были выходцы из Африки и Ближнего Востока.