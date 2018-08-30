Площадь пожара в теннисном клубе в Реутове достигла 2,5 тыс. кв.

В теннисном клубе в подмосковном Реутове произошел пожар. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, площадь возгорания достигла 2,5 тыс. кв. м.

Крытый теннисный корт находится по адресу: улица Лесная, дом 11, корпус 2, в Реутове, сообщает «РИА Новости». По словам представителя регионального главка МЧС РФ, из горящего здания эвакуировали пять человек.

Пожару присвоен повышенный ранг №2. Борьбу с огнем ведут 36 человек и 14 единиц техники. О пострадавших не сообщается. В настоящее время уточняются причины возгорания.

27 августа загорелся двухэтажный жилой дом в городе Константиновске Ростовской области. Горела кровля на площади 1,4 тыс. кв. м.