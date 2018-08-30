Прямой эфир

Площадь пожара в теннисном клубе в Реутове достигла 2,5 тыс. кв.

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В теннисном клубе в подмосковном Реутове произошел пожар. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, площадь возгорания достигла 2,5 тыс. кв. м. 

Крытый теннисный корт находится по адресу: улица Лесная, дом 11, корпус 2, в Реутове, сообщает «РИА Новости». По словам представителя регионального главка МЧС РФ, из горящего здания эвакуировали пять человек.

Пожару присвоен повышенный ранг №2. Борьбу с огнем ведут 36 человек и 14 единиц техники. О пострадавших не сообщается. В настоящее время уточняются причины возгорания.

27 августа загорелся двухэтажный жилой дом в городе Константиновске Ростовской области. Горела кровля на площади 1,4 тыс. кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Химический завод загорелся на западе Мельбурна
Пожар произошел в здании Московского монетного двора

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017