Около 1 тыс. человек эвакуированы с лайнера в Греции из-за пожара

Из-за пожара, возникшего на борту пассажирского лайнера в Греции, были эвакуированы более 1 тыс. человек.

Инцидент произошел вечером 28 августа. Судно следовало из порта города Пирей в город Ханья на острове Крит. Через 40 минут после отплытия поступил сигнал о задымлении, пишет газета Proto Thema.

Возгорание было оперативно ликвидировано экипажем лайнера, однако судно вернулось в пункт отправления. Всего на борту находились 875 пассажиров и 141 член экипажа.

Причины возгорания неизвестны. Никто из находящихся на борту корабля не пострадал.

По предварительной информации, пожар начался в гараже — вспыхнул один из грузовиков. Всего на борту лайнера находились 80 грузовых и 125 легковых автомобилей.