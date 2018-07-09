Лайнер «Князь Владимир» снова запустят между Сочи и Севастополем

В начале августа между Сочи и Севастополем снова будет курсировать круизный лайнер «Князь Владимир». Об этом ТАСС сообщили в управлении курортом и рекреационных ресурсов администрации Сочи.

Отмечается, что это единственное круизное судно, которое ходит по маршруту Сочи–Крым. В порту Сочи стоянка лайнера длится два дня. Затем судно останавливается на день в порту Нобвороссийска, далее два дня стоит в Ялте, а после следует в порт Севастополя. Лайнер рассчитан на 600 пассажиров. Их обслуживают 250 членов экипажа.

ИА «Кубанские новости» напоминает, что первый в этом сезоне рейс «Князя Владимира», намеченный на 29 апреля, был перенесен на 6 мая из-за задымления в машинном отсеке. Однако и в мае рейс не состоялся.

В прошлогоднюю навигацию «Князь Владимир» совершил 18 рейсов. В этом году было запланировано 23 рейса. Навигация продлится по 6 октября.