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Набережная Хабаровска вошла в круизный кластер

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Набережная Хабаровска включена в круизный кластер «Остров Большой Уссурийский — Шантары». Проект уже начал реализовываться в регионе. Туристический маршрут будет рассчитан на путешественников из стран азиатско-тихоокеанского региона.

Как рассказали ИА AmurMedia в Минвостокразвития РФ, сейчас на набережной идет реконструкция плавательного бассейна, круизного и яхтенного центров. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». На эти цели предусмотрено 632,5 млн рублей.

Предполагается, что работы на набережной в Хабаровске завершатся до конца 2018 года. Затем начнется реконструкция набережной в Комсомольске-на-Амуре. На это будет выделено еще 320 млн рублей. Кроме того, как сообщил агентству глава Федерального агентства по туризму Николай Королев, на южном побережье Охотского моря обустроена база наблюдения за китами.

Следующий этап — строительство флота для круизного туризма. Уже заключен договор с инвестором из Перми, который построит серию круизных судов класса река-море.

Агентство напоминает, что в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма» включены два туристско-рекреационных кластера — «Амур-Хабаровск» и «Комсомольский». Общий объем финансирования проекта ТРК «Амур-Хабаровск» — 4,6 млрд рублей, а ТРК «Комсомольский» — 4,8 млрд рублей.

 

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