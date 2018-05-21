«Большой порт Санкт-Петербурга» могут перенести за черту города

Большой порт Санкт-Петербурга может быть вынесен за городскую черту. Такие планы есть у правительства. Речь идет о переносе инфраструктуры в район Бронки на южном берегу Невской губы Финского залива.

О планах журналистам рассказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, которые приводит телеканал «78», порт должен находиться там, где он может развиваться и наращивать мощности, не доставляя при этом неудобств людям и инфраструктуре.

В нынешних границах, отметил губернатор, порт теряет перспективы развития и «поджимает жилые кварталы». Кроме того, из-за его деятельности дополнительную нагрузку получает городская инфраструктура: грузы оттуда везут через весь город, что приводит к увеличению трафика и влияет на окружающую среду.

Перенос порта планируют начать не ранее 2025 года при помощи инвесторов. Кроме того, власти хотят вынести за городскую черту лишь грузовую часть, а пассажирский порт оставить на прежнем месте.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в 2018 году итальянский круизный оператор Costa Cruises планирует привезти в Россию рекордное число пассажиров. Больше всего туристов прибудет в Санкт-Петербург. Там в течение года лайнеры Costa Magica и Costa Pacifica должны совершить 30 остановок.