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Находка Приморского края сможет принимать круизные лайнеры

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Находка может стать вторым городом Приморского края, принимающий круизные пассажирские лайнеры. Пока такие суда могут заходить только во Владивосток. 

Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что в мае край посетил лайнер Costa Serena, на борту которого находилось около 4 тыс. человек. В следующем году ожидается заход лайнеров-пятитысячников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

«В качестве одного из портов захода судов действительно рассматривается Находка. Там есть морской вокзал, но нет причала. Мы обратились к федеральным властям, чтобы они либо восстановили его, либо отдали нам в край. Сейчас власти уже объявили конкурс на проектирование», — подчеркнул Тарасенко.

Один из самых крупных круизных операторов мира Royal Caribbean Cruises рассматривает возможность развития глобального бизнеса в Приморском каре. 

В марте стало известно, что круизная линия должна соединить регион и провинцию Кангвон в Республике Корее, организацией займется компания Lotte. Власти Приморья отмечают значительный приток корейских туристов. Если в 2016 году регион посетили 50 тыс. иностранцев, то в 2017-м — уже 100 тыс.

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