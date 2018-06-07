Находка Приморского края сможет принимать круизные лайнеры

Находка может стать вторым городом Приморского края, принимающий круизные пассажирские лайнеры. Пока такие суда могут заходить только во Владивосток.

Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что в мае край посетил лайнер Costa Serena, на борту которого находилось около 4 тыс. человек. В следующем году ожидается заход лайнеров-пятитысячников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

«В качестве одного из портов захода судов действительно рассматривается Находка. Там есть морской вокзал, но нет причала. Мы обратились к федеральным властям, чтобы они либо восстановили его, либо отдали нам в край. Сейчас власти уже объявили конкурс на проектирование», — подчеркнул Тарасенко.

Один из самых крупных круизных операторов мира Royal Caribbean Cruises рассматривает возможность развития глобального бизнеса в Приморском каре.

В марте стало известно, что круизная линия должна соединить регион и провинцию Кангвон в Республике Корее, организацией займется компания Lotte. Власти Приморья отмечают значительный приток корейских туристов. Если в 2016 году регион посетили 50 тыс. иностранцев, то в 2017-м — уже 100 тыс.