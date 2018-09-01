На Москве-реке загорелся прогулочный теплоход

В Москве на борту совершающего прогулку по Москва-реке теплохода произошел пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека. Об этом 1 сентября ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

Возгорание площадью 1 кв. м. началось в трюме судна. В тот момент теплоход находился в районе расположенного на Бережковской набережной дома №1.

По информации собеседника агентства, спасатели оперативно эвакуировали 12 пассажиров и 20 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

2 марта в Москве произошло возгорание на теплоходе «Нерей» у Нагатинской набережной, на борту которого было около трех тонн нефтепродуктов. Пламя успело охватить три палубы судна площадью 1 тыс. кв. м. Людей на борту не оказалось. Вредные примеси в воде и воздухе не зафиксировали.