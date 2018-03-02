Пожарные предотвратили разлив топлива с горевшего на Москве-реке судна

Спасатели предотвратили утечку топлива из горевшего на Москве-реке судна. Инцидент произошел в Нагатинской пойме.

По предварительной информации, на теплоходе было около трех тонн нефтепродуктов. Вредных примесей в воздухе и в воде не зафиксировано.

В настоящее время пожар ликвидирован. Для прокладки пути кораблю на место инцидента был вызван буксир, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Как писал портал iz.ru, в четверг, 1 марта, на Нагатинской набережной произошло возгорание на речном судне. Огнем были охвачены две палубы.