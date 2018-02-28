Пациентов психиатрической больницы в Подмосковье эвакуировали из-за пожара

Более 200 человек эвакуировали из-за возгорания в психиатрической больнице в Ногинске.

Пострадавших в результате пожара нет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Завтра пациенты будут возвращены в отделение», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Отмечается, что причиной задымления, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

В настоящее время причина задымления ликвидирована.

Ранее двое сотрудников ГУ МЧС по Москве погибли в результате тушения пожара на севере столицы.