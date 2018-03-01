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Пожар в здании юрфака МГУ ликвидирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Возгорание в здании юридического факультета МГУ на Воробьевых горах ликвидировано. Об этом в четверг сообщил представитель оперативного штаба на месте пожара.

«В 16:00 возгорание ликвидировано. Выведено 200 человек», — цитирует «РИА Новости» представителя оперштаба.

Ранее из корпуса юрфака вывели порядка 200 человек.

На сайте МЧС по Москве сообщается, что на улице Воробьевы горы, дом № 1/13 начал тлеть фасад административного здания. Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 15:11 мск. Пожарные ликвидировали возгорание, площадь которого составила около 10 кв. м.

На видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», видно, что языки пламени полыхают под внешним слоем плитки.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает телеканал «360».

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