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МГУ и ВШЭ попали в топ-100 предметного рейтинга университетов QS

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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МГУ, НИУ ВШЭ и другие 22 российских вуза попали в топ-100 предметного рейтинга университетов по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). В этом рейтинге оцениваются не университеты в целом, а отдельные факультеты.

МГУ стал лидером по количеству занятых в рейтинге позиций, попав в отраслевые рейтинги сразу по четырем направлениям — «Естественные науки» (18-е место), «Искусство и гуманитарные науки» (51-е место), «Социальные науки и менеджмент» (60-е место) и «Инженерные науки и технологии» (76-е место). 

На самую высокую строчку в рейтинге среди российских университетов поднялся Санкт-Петербургский горный университет. Он разместился на 16-й строчке по специальности «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность».

Из опубликованного на сайте QS рейтинга следует, что российские вузы наиболее сильны в таких дисциплинах, как «Физика и астрономия» (15 позиций топ-вузов), «Информатика» (10 позиций топ-вузов) и «Математика».

Как писал портал iz.ru, в ноябре прошлого года МГУ занял пятую строчку в рейтинге лучших вузов стран БРИКС по версии QS. 

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