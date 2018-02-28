МГУ и ВШЭ попали в топ-100 предметного рейтинга университетов QS

МГУ, НИУ ВШЭ и другие 22 российских вуза попали в топ-100 предметного рейтинга университетов по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). В этом рейтинге оцениваются не университеты в целом, а отдельные факультеты.

МГУ стал лидером по количеству занятых в рейтинге позиций, попав в отраслевые рейтинги сразу по четырем направлениям — «Естественные науки» (18-е место), «Искусство и гуманитарные науки» (51-е место), «Социальные науки и менеджмент» (60-е место) и «Инженерные науки и технологии» (76-е место).

На самую высокую строчку в рейтинге среди российских университетов поднялся Санкт-Петербургский горный университет. Он разместился на 16-й строчке по специальности «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность».

Из опубликованного на сайте QS рейтинга следует, что российские вузы наиболее сильны в таких дисциплинах, как «Физика и астрономия» (15 позиций топ-вузов), «Информатика» (10 позиций топ-вузов) и «Математика».



Как писал портал iz.ru, в ноябре прошлого года МГУ занял пятую строчку в рейтинге лучших вузов стран БРИКС по версии QS.