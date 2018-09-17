Назван ответственный за воздушную обстановку в Донбассе в момент падения MH17

За контроль воздушной обстановки в зоне силового конфликта в Донбассе, где в 2014 году сбили малайзийский Boeing рейса MH17, отвечал украинский полковник Гринчак. Об этом заявили 17 сентября на брифинге в Минобороны России.

«Записанный на аудиозаписи переговоров украинских военных, представленной на брифинге по MH17, голос принадлежит полковнику ВС Украины Гринчаку», — цитирует «РИА Новости» заявление оборонного ведомства.

Также в министерстве подчеркнули, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой сбили малайзийский Boeing, произвели в подмосковном Долгопрудном в 1986 году и отправили на Украину, откуда она больше не возвращалась в Россию. При этом в Минобороны уверены, что ни одна ракета не попала в руки ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Украина сама отрицала такую возможность. В то же время в российском ведомстве выразили опасения из-за того, что Украина может уничтожить документацию на ракету, сбившую MH17.

17 июля 2014 года самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа международных специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выдвинула предварительную версию крушения лайнера, согласно которой самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД России такие обвинения назвали голословными из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.