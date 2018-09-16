Российские гимнастки завоевали серебро на ЧМ в упражнениях с мячами и скакалками

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками на чемпионате мира, который завершился 16 сентября, сообщает ТАСС.

Представляющие Россию Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева набрали 22,200 балла.

Лидером в соревновании стала сборная Италии, получившая 22,550 балла. Команда Украины получила бронзу и набрала 21,400 балла.

15 сентября сборная России в рамках чемпионата мира заняла первое место в групповом многоборье.

Турнир проходил в Софии с 10 по 16 сентября. Сборная России стала лидером по количеству медалей, среди которых семь золотых, две серебряные и три бронзовые.

В 2019 году чемпионат мира по художественной гимнастике состоится в Баку.