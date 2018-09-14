Дина Аверина завоевала пятое золото ЧМ по художественной гимнастике

Российская спортсменка Дина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария).

20-летняя россиянка набрала 81,450 балла по результатам выступлений в четырех упражнениях (обруч, мяч, булавы, лента), сообщает ТАСС.

Это золото стало для гимнастки пятым на чемпионате мира. Ранее она стала первой в упражнениях с мячом, обручем, булавами, а также чемпионкой мира в командном первенстве.

Соревнования в личных дисциплинах на чемпионате мира в Софии завершились. 14 и 15 сентября пройдут соревнования в групповых дисциплинах. Турнир завершится 16 сентября.