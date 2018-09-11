Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на ЧМ по гимнастике
Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, сообщает ТАСС.
Аверина набрала 20,850 балла. Второе место заняла израильтянка Линой Ашрам из Израиля (20,000), третье — сестра-близнец Авериной Арина (19,700).
Соревнования проходят в Софии (Болгария).
Также Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с мячом, набрав 20,300 балла. Второе место получила россиянка Александра Солдатова (20,200), третья — итальянка Александра Аджурджукулезе (19,900).
Дина Аверина — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная — Европы. Арина Аверина — дважды чемпионка мира, четырежды — Европы.