Прямой эфир

Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на ЧМ по гимнастике

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, сообщает ТАСС.

Аверина набрала 20,850 балла. Второе место заняла израильтянка Линой Ашрам из Израиля (20,000), третье — сестра-близнец Авериной Арина (19,700).

Соревнования проходят в Софии (Болгария).

Также Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с мячом, набрав 20,300 балла. Второе место получила россиянка Александра Солдатова (20,200), третья — итальянка Александра Аджурджукулезе (19,900).

Дина Аверина — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная — Европы. Арина Аверина — дважды чемпионка мира, четырежды — Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянки завоевали семь золотых медалей на ЧЕ по художественной гимнастике
Российские гимнастки завоевали золото чемпионата Европы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017