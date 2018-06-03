Россиянки завоевали 7 золотых медалей на ЧЕ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике выиграла семь золотых наград на чемпионате Европы в испанском городе Гвадалахара, завершившимся в воскресенье, 3 июня.

У россиянок семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда, что обеспечило им первое место в командном зачете.

Второе место заняли итальянки (1, 2, 1), третьими стали болгарки (1, 1, 2), сообщает «РИА Новости».

6 мая бронзовые медали завоевали российские спортсменки на в командном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Гимнастки из России набрали 38,150 балла, уступив болгарским спортсменкам (43,800) и итальянкам (39,750).

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