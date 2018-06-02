Декорации обвалились во время ЧЕ по художественной гимнастике в Испании

Заградительные декорации частично обвалились в зале во время соревнований чемпионата Европы по художественной гимнастике, которые проходят в испанской Гвадалахаре. Никто не пострадал.

Пластиковый щит размером примерно 3 на 7 м упал со второго яруса трибун ровно над коридором, из которого выходят спортсменки. В тот момент рядом находилась главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова — ее успели оттолкнуть. Инцидент произошел сразу после выступления россиянки Анастасии Сергеевой. Организаторы быстро ликвидировали последствия ЧП и соревнования продолжились, сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что сборная России в командном турнире завоевала золото чемпионата Европы по художественной гимнастике, который завершится в испанском городе Гвадалахара 3 июня.