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Российские гимнастки завоевали золото чемпионата Европы

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Фото: TASS/Zuma/Gaetano Piazzolla
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Сборная  России по художественной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата Европы в многоборье в групповых упражнениях.

Россиянки по итогам упражнений с пятью обручами набрали 22,500 балла. Кроме этого, они заняли первое место в квалификации упражнений с тремя мячами и двумя скакалками. В общей сложности за два дня гимнастки набрали 43,625 балла, передает «РИА Новости».

Серебряные медали завоевали итальянские гимнастки, набрав 42,900, третье место досталось сборной Болгарии с результатом 41,750.

6 мая российские спортсменки в командном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике смогли завоевать бронзовые медали.

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