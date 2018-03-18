Российская гимнастка Селезнёва победила в многоборье на турнире в Киеве

Россиянка Екатерина Селезнёва первенствовала в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве.

22-летняя гимнастка стала обладательницей золотой медали с результатом 72,350 балла. Второе место заняла представительница Болгарии Катрин Тасева (68,550). Третьей стала еще одна россиянка Мария Сергеева (68,400).

Ранее сообщалось, что в Южной Корее чемпионка страны по художественной гимнастике Сон Ён Чжэ стала объектом для травли за любовь к России.

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