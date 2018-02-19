В столице завершился Гран-при по художественной гимнастике

В Москве прошел первый в сезоне турнир по художественной гимнастике «Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой «Гран-при Москва».

«Сезон Москва открывает, сезон соревновательный, и очень здорово, что 37 стран приехали, я говорила, что это — неофициальный чемпионат мира», — отметила Кабаева.

По словам олимпийской чемпионки, «это еще один шаг к развитию мировой художественной гимнастики».

Россиянка Дина Аверина завоевала две золотых медали на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике, победив в соревнованиях с обручем и булавами.

В соревнованиях с мячом Аверина заняла второе место (17,35), третий результат показала Галкина (17), лучшей стала Калейн (17,95).

В упражнениях с лентой первой стала Галкина (16,45), второе место у россиянки Александры Солдатовой (15,8). Третье место заняла Калейн (14,95).

В групповых соревнованиях россиянки выиграли золотые медали в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками (19,30). Также в активе россиянок серебро в групповых упражнениях с обручами (18,6).



