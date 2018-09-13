Дина Аверина завоевала четвертое золото на ЧМ по художественной гимнастике

Российская спортсменка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария). Ее сестра Арина Аверина заняла в этой дисциплине третье место.

Серебро получила белорусская гимнастка Екатерина Галкина, сообщает ТАСС.

Это четвертое золото российской сборной на чемпионате. Ранее Дина Аверина заняла первые места в упражнениях с мячом и обручем. Сестры Аверины и Александра Солдатова стали чемпионками мира в командном первенстве.

Позже 13 сентября будет разыгран комплект медалей в упражнениях с лентой.