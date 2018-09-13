Россиянки выиграли чемпионат мира по художественной гимнастике

Россиянки Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины завоевали золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в командном первенстве. Всего девушки набрали 161,325 балла за восемь упражнений.

Второе место по очкам занимает команда Болгарии в составе Катрин Тасевой, Боряны Калейн и Невяны Владиновой с показателем 150,650 балла. Третья строчка принадлежит сборной Израиля в составе Альяны Телегиной, Николь Зеликман и Лины Ашрам, набравших 145,350 балла. Как отмечает «Спорт-Экспресс», у соперниц россиянок нет даже теоретических шансов на победу.

Это третье золото, завоеванное сборной России на ЧМ в Софии, где проходит турнир. Ранее Дина Аверина стала первой в упражнениях с мячом и с обручем. Арина Аверина завоевала бронзу в упражнениях с мячом, Солдатова получила серебряную медаль в том же виде программы, пишет НСН. Чемпионат мира в столице Болгарии завершится 16 сентября.