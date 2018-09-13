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Ирина Винер прокомментировала инцидент с порванной лентой Авериной

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала ситуацию с бракованной запасной лентой, которую предоставили гимнастке Арине Авериной на чемпионате мира в Софии.

По ее словам, в регламенте насчет подобных инцидентов нет никакой информации, однако Винер-Усманова предложила внести поправки, которые бы предусматривали такие случаи, передает телеканал «Матч!».

При этом для самой гимнастки, по словам главы ВФХГ, инцидент не сыграл никакой роли, так как в индивидуальное многоборье она не попала не из-за упражнений с лентой.

13 сентября россиянка Александра Солдатова завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.

Ранее в тот же день Солдатова получила еще одну золотую медаль в командном первенстве, выступая вместе с Диной и Ариной Авериными, Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами.

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