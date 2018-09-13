Солдатова стала первой в упражнениях с лентой на ЧМ по художественной гимнастике

Россиянка Александра Солдатова завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.

Солдатова набрала 18,600 балла, сообщает «РИА Новости». У занявшей второе место итальянки Милены Бальдассарри 18,550 балла, получившая бронзу израильтянка Линой Ашрам набрала 18,500 балла.

Ранее 13 сентября Солдатова получила еще одну золотую медаль в командном первенстве, выступая вместе с Диной и Ариной Авериными. Также в этот день Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами.