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Россия победила в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Сборная России заняла первое место в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Для национальной команды это 11-я медаль на турнире. Всего в ее активе семь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды, пишет ТАСС.

Накануне, 14 сентября, российская спортсменка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье.

Мировое первенство по художественной гимнастике проходит в столице Болгарии и завершится в воскресенье, 16 сентября.

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