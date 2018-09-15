Россия победила в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России заняла первое место в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Для национальной команды это 11-я медаль на турнире. Всего в ее активе семь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды, пишет ТАСС.

Накануне, 14 сентября, российская спортсменка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье.

Мировое первенство по художественной гимнастике проходит в столице Болгарии и завершится в воскресенье, 16 сентября.