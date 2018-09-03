Россиянин получил золото на чемпионате мира по стрельбе

Россиянин Сергей Каменский завоевал золото чемпионата мира в стрельбе с 10 м из пневматической винтовки. Его результат принес российской национальной команде олимпийскую лицензию на Игры 2020 года в Токио.

Каменский набрал 248,4 очка, сообщает ТАСС. Получивший серебро хорват Петар Горса отстал от него на 0,9 очка.

В командном турнире по этой дисциплине россияне (кроме Каменского, в команду входили Владимир Масленников и Александр Дрягин) завоевали серебро.

2 сентября россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников завоевали бронзу чемпионата мира в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

Это первое золото чемпионата мира в карьере Каменского. В 2014 году он был серебряным призером, на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро — бронзовым.

Чемпионат мира по стрельбе проходит в Чханвоне (Южная Корея). Он завершится 14 сентября.