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Галашина и Масленников выиграли бронзу на ЧМ по стрельбе из пневматики

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников завоевали бронзу чемпионата мира в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

Российские спортсмены набрали 434,2 балла. Данный результат принес сборной России первую олимпийскую лицензию Игр 2020 года в Токио.

Золото завоевали китайцы Чжао Жочжу и Ян Хаожань (500,9), серебро - их соотечественники Ву Минян и Сун Бухань (500,6).

Соревнования проходят в Южной Корее и завершатся 14 сентября.

Россиянин Александр Дрягин ранее победил на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на этапе Кубка мира в южнокорейском Чханвоне.

Спортсмен набрал 251,2 очка, побив на 0,2 балла мировой рекорд, который принадлежал другому россиянину Владимиру Масленникову.

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