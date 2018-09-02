Шарапова обыграла Остапенко и вышла в четвертый круг US Open

Россиянка Мария Шарапова одержала победу над латвийкой Еленой Остапенко в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:3, 6:2. В четвертом круге 31-летняя россиянка сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.

Шарапова в 12-й раз играет на Открытом чемпионате США. Ранее россиянка дважды доходила до полуфинала турнира (2005, 2012) и один раз становилась его победительницей (2006).

Американка Серена Уильямс ранее оказалась сильнее своей старшей сестры Винус в матче третьего круга. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.

US Open — один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $25 млн.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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