Теннисистка Серена Уильямс разгромила сестру Винус на US Open

Американка Серена Уильямс оказалась сильнее своей старшей сестры Винус Уильямс в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:1, 6:2, передает «Газета.ру».

Спортсменки встречались друг с другом 30-й раз. Теперь на счету Серены 18 побед. В четвертом круге Серена сыграет с эстонкой Кайей Канепи.

Младшая Уильямс шесть раз становилась победительницей турнира (1999, 2002, 2008, 2012–2014). На счету Винус две победы (2000, 2001).

Россиянка Мария Шарапова ранее вышла в третий круг турнира, победив румынку Сорану Кырстю, — 6:2, 7:5. В следующем матче Шарапова встретится с десятой ракеткой соревнований Еленой Остапенко из Латвии.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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