Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Победительница US Open-2006 во втором круге победила румынку Сорану Кырстю – 6:2, 7:5. В третьем круге Шарапова встретится с десятой ракеткой соревнований Еленой Остапенко из Латвии.

Российская теннисистка Дарья Касаткина ранее завершила выступление на Открытом чемпионате США, уступив Александре Саснович из Белоруссии со счетом 2:6, 6:7 (3:7), передает «Газета.ру».

Другая россиянка, Вера Звонарева, также не сумела пробиться в третий круг турнира, проиграв еще одной спортсменке из Белоруссии, Арине Соболенко (6:3; 7:6).

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $25 млн.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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