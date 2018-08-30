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Российская теннисистка Звонарева завершила выступление на US Open

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Фото: Global Look Press/AFP7
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Российская теннисистка Вера Звонарева не сумела пробиться в третий круг турнира «Большого шлема» US Open, уступив спортсменке из Белоруссии Арине Соболенко. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча, продолжавшаяся 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 2:0 (6:3; 7:6) в пользу белорусской теннисистки.

Ранее сегодня выступление на US Open завершила Дарья Касаткина. Россиянка уступила белоруске Александре Саснович — 2:0 (6:2; 7:6).

Таким образом, Россию на турнире представляют две теннисистки — Екатерина Макарова и Мария Шарапова. В третьем круге Макарова сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, а Шарапова во втором круге — с румынкой Сораной Кырстя.

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $25 млн.

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